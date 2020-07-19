Рамірес припинив співпрацю з Top Rank

Мексиканець став вільним агентом

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Хільберто Рамірес, в якого закінчився контракт з Top Rank, є вільним агентом.

Про це повідомляє Boxingscene.

29-річний Рамірес завоював титул WBO у другій середній вазі в квітні 2016 року, перемігши Артура Абрахама і провів п'ять захистів свого титулу. У минулому році він відмовився від свого титулу в другій середній вазі в зв'язку з переходом в напівважку вагу, але провів лише один поєдинок, перемігши Томмі Карпенсі в квітні 2019 року.

У лютому Рамірес відмовився брати участь в турнірі за вакантний пояс WBO проти Еляйдера Альвареса.

Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті повідомив, що розставання було обопільним і дружнім.

Раніше повідомлялося, що Де Ла Хойя збирається повернутися у бокс.