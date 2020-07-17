Колишній тренер Ф'юрі: Тайсон поб'є Джошуа

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі зможе адаптуватися до силового стилю Ентоні Джошуа у бою за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив екснаставник Тайсона Бен Девінсон.

"Джошуа немов старий ковбойський стрілець – він викидає потужні удари, але він дуже передбачуваний. Його стиль ризикований, і це призвело до поразки від Руїса, але в реванші він продемонстрував здатність змінити ситуацію. Він справив на мене враження тим, що може бути більш мобільним в разі потреби.

Це ключовий фактор і для Тайсона, він такий універсальний. Я бачу, що перші кілька раундів вони будуть придивлятися один до одного. Мені здається, що Ф'юрі буде більш швидшим і більш різнобічним. Саме тому він виграє", - заявив Девісон.