Неважливо, що буде робити Ломаченко, у нього виникнуть великі проблеми

Кожен раз, коли Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) викидає удар справа, він потрапляє.

Про це заявив його батько і тренер.

"Ми збираємося знищити цього чувака. Ми маємо намір зробити так, щоб наша перемога здавалася легкою. Кожен раз, коли мій син викидає удар справа, він потрапляє. Ломаченко виявиться в наших руках, ми навіть не будемо за ним гнатися. Неважливо, що буде робити Ломаченко, у нього виникнуть великі проблеми", - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, Лопесу можуть віддати титул Ломаченка.

Інсайдер Майк Коппінджер заявив Бій Ломаченко – Лопес знову під загрозою: боксери не підписали контракт , що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня.