Лопесу можуть віддати титул Ломаченка

Теофімо Лопес-старший, батько Лопеса, – заявив, що його син у разі перемоги над Ломаченком отримає пояс WBC

На кону поєдинку між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це повідомляє sport.24tv.ua.

Причина в тому, що торік WBC зробила Ломаченка франчайзинговими чемпіоном і він не може втратити цей титул. Теофімо Лопес-старший, батько Лопеса, – заявив, що його син у разі перемоги над Ломаченком отримає пояс WBC.

Нещодавно WBC офіційно оголосила Ломаченко – Лопес: поєдинок переносять попри офіційну дату WBC , що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.

Але промоутер Боб Арум (Top Rank), який організовує бій, повідомив, що зустріч відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Водночас інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив Бій Ломаченко – Лопес знову під загрозою: боксери не підписали контракт , що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня.

За його інформацією, сторони не укладали контракту навіть на бій, який був запланований на 30 травня.

Нагадаємо, Колишній чемпіон світу хоче провести бій-реванш з Ломаченком.