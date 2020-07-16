Лопесу можуть віддати титул Ломаченка

Джерело - sport.24tv.
На кону поєдинку між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Про це повідомляє sport.24tv.ua.
Причина в тому, що торік WBC зробила Ломаченка франчайзинговими чемпіоном і він не може втратити цей титул. Теофімо Лопес-старший, батько Лопеса, – заявив, що його син у разі перемоги над Ломаченком отримає пояс WBC.
Нещодавно WBC офіційно оголосила Ломаченко – Лопес: поєдинок переносять попри офіційну дату WBC , що бій між Ломаченком і Лопесом пройде у вересні 2020 року.
Але промоутер Боб Арум (Top Rank), який організовує бій, повідомив, що зустріч відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).
Водночас інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив Бій Ломаченко – Лопес знову під загрозою: боксери не підписали контракт , що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня.
За його інформацією, сторони не укладали контракту навіть на бій, який був запланований на 30 травня.
Нагадаємо, Колишній чемпіон світу хоче провести бій-реванш з Ломаченком.