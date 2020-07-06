 Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі

Сьогодні 19:40 1135 0
Боксер не хоче втрачати шанс провести бій за титул чемпіона
Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі
#Вайт, #Джошуа

Джерело - The Telegraph.

Суперважковаговик Ділліан Вайт не поступиться боєм з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі власникові титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Ні, я не буду давати дорогу. Я занадто довго цього чекав. Я не стаю молодше, я старію. Я просто лише хочу стати чемпіоном світу і об'єднувати титули. І чим раніше я стану чемпіоном, тим швидше я цим займуся. Тому я не поступлюся дорогу", - сказав Вайт.

Відзначимо, що Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на титул WBC. Однак Тайсон Ф'юрі в наступному поєдинку точно зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, а потім є ймовірність проведення бою з Ентоні Джошуа. Однак Вайт намір стати цьому на заваді.

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