Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі

Боксер не хоче втрачати шанс провести бій за титул чемпіона

Джерело - The Telegraph.

Суперважковаговик Ділліан Вайт не поступиться боєм з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі власникові титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Ні, я не буду давати дорогу. Я занадто довго цього чекав. Я не стаю молодше, я старію. Я просто лише хочу стати чемпіоном світу і об'єднувати титули. І чим раніше я стану чемпіоном, тим швидше я цим займуся. Тому я не поступлюся дорогу", - сказав Вайт.

Відзначимо, що Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на титул WBC. Однак Тайсон Ф'юрі в наступному поєдинку точно зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, а потім є ймовірність проведення бою з Ентоні Джошуа. Однак Вайт намір стати цьому на заваді.

Раніше стала відома нова дата бою Ділліан Вайт - Олександр Повєткін.