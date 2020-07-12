У соціальних мережах всі збожеволіли щодо поєдинку між Люком Кемпбеллом (20-3, 16 КО) і Райаном Гарсією (20-0, 17 КО).

Про це заявив британський легковаговик.

"Я б дуже хотів, щоб цей бій відбувся, дуже схвильований з цього приводу. Всі збожеволіли щодо цього поєдинку. Якщо бій не відбудеться, це буде ганьба. Якщо він не пройде найближчим часом, то це не моя вина... Думаю, я виграю нокаутом", - сказала Кемпбелл.