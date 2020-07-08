Девіс планує провести поєдинок з переможцем бою Гарсія - Кемпбелл

Джерело - EsNews.
Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс хоче зустрітися з переможцем бою Раян Гарсія - Люк Кемпбелл.
Про це заявив сам Девіс.
"Так, я бачив, як Кемпбелл боксував з Ломаченком. Сподіваюся, Раян пройде його. Так чи інакше, я воюватиму з переможцем, хто ним не став. Хто переможе, з тим я і зустрінуся. За планом це повинно статися в грудні", - сказав Девіс.
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Поєдинок Гарсія - Кемпбелл запланований на осінь, а вже в грудні Девіс сподівається провести свій бій з переможцем.