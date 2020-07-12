Альварес хоче провести третій бій проти Головкіна

Промоутери планують поєдинок наступного року

Джерело - Fino Boxing.

Сауль Альварес хоче провести третій бій проти Геннадія Головкіна вже у наступному році:

Про це заявив президент Golden Boy Promotion Ерік Гомес.

"У нас були певні розмови з приводу третього бою Альвареса з Головкіна. Цей поєдинок вийшов би дуже цікавим. Альверес хоче влаштувати трилогію. Сподіваємося, що ми зможемо здивувати всіх, організувавши їх поєдинок в наступному році.

Вони обидва розуміють, що вечора боксу з їх участю були дуже успішними. У плані фінансів Альваресу і Головкін буде вигідно побитися ще раз. У цьому протистоянні дуже зацікавлені вболівальники. Обидва поєдинки вийшли дуже близькими і захоплюючими. Канело і Головкін зараз це розуміють. Вони обидва відкриті для цього бою", - сказав Гомес.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.