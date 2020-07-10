Воррен: Лише Ф'юрі зможе здолати Вайлдера

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі старанно готується і є відкритим для третього бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив відомий британський промоутер Френк Воррен.

"Знаю, що у Ф'юрі зараз все добре. Він продовжує підготовку до наступного бою. Тайсон відкритий для третього поєдинку з Вайлдером і з нетерпінням чекає на нього. Але спершу потрібно визначитися з датою поєдинку. Поки конкретики немає, необхідно зрозуміти, як йдуть справи з допуском глядачів.

Ф'юрі - єдиний боксер, хто може здолати Уайлдера. Думаю, що Тайсон зможе прибрати його зі свого шляху, після чого ми займемося організацією бою з Ентоні Джошуа", - сказав Воррен.