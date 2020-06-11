 Тайсон відкинув пропозицію на 18 мільйонів доларів | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон відкинув пропозицію на 18 мільйонів доларів

Сьогодні 15:39 1709 0
Легендарний боксер не прийняв привабливий варіант
Тайсон відкинув пропозицію на 18 мільйонів доларів
#Тайсон

Джерело - Globo Esporte.

Організатори боїв на голих кулаках з компанії Bare Knuckle FC запропонували Майку Тайсону 18 мільйонів доларів за бій з колишнім бійцем UFC Вандерлеєм Сілвою.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Тайсон відмовився битися на голих кулаках, вважаючи за краще провести кілька виставкових боїв по класичному боксу.

Тайсон все ще не визначився зі своїми найближчими планами. Передбачається, що Залізний Майк після завершення пандемії коронавірусу втретє зустрінеться на рингу з Евандером Холіфілдом, який в 57 років також оголосив про відновлення кар'єри.

Раніше, Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда.

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