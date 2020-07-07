Стало відомо, скільки грошей Канело пропонує Дерев'янченку за бій

Британець Сондерс вважає, що українець відмовиться від поєдинку

Команда мексиканця Сауля Канело Альвареса запропонувала українцеві Сергію Дерев'янченко близько 2,6 мільйона доларів за бій у вересні.

Про це заявив британець Біллі Джо Сондерс.

"Дерев'янченку запропонували половину його гонорару за бій з Головкіним, тому я сумніваюся, що він поб'ється з Альваресом. Я знаю про це напевно. Так, Сергію запропонували половину від того, що він заробив за поєдинок з Головкіним", - сказав Сондерс.

За поєдинок з Головкіна, в якому українець в жовтні 2019 програв одноголосним рішенням, він отримав 5,2 мільйона доларів. Таким чином, команда Альвареса запропонувала Дерев'янченку не більше 2,6 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу.