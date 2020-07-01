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Наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу

Сьогодні 17:40 709 0
Промоутер - про наступний бій свого підопічного
Наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу
#Альварес

Джерело - Boxing Scene.

Вболівальникам не варто розраховувати на мега-файт в наступному поєдинку мексиканця Сауля Альвареса. 

Про це заявив промоутер Альвареса Ерік Гомес.

"Думаю, ми не зможемо заманити когось з чемпіонів, та й бій з Головкіна зараз відбутися не може. Але є кілька хороших хлопців у другій середній вазі, які можуть стати суперниками Сауля. Ми покажемо всі варіанти Канело. Він стурбований тим, як розгортаються події", - сказав Гомес.

Серед можливих суперників Альвареса в суперсередній вазі називають Ентоні Діррелла, Джона Райдера або Давида Лем'є.

Нагадаємо, Головкін не претендує на бій з Альваресом.

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