Наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу

Вболівальникам не варто розраховувати на мега-файт в наступному поєдинку мексиканця Сауля Альвареса.

Про це заявив промоутер Альвареса Ерік Гомес.

"Думаю, ми не зможемо заманити когось з чемпіонів, та й бій з Головкіна зараз відбутися не може. Але є кілька хороших хлопців у другій середній вазі, які можуть стати суперниками Сауля. Ми покажемо всі варіанти Канело. Він стурбований тим, як розгортаються події", - сказав Гомес.