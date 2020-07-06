Названа дата бою Постола з Раміресом

Чемпіон світу в суперлегкій вазі за версіями WBO і WBC Хосе Рамірес 29 серпня проведе бій проти українця Віктора Постола.

Про це заявив сам Рамірес.

"Я намагаюся залишатися у своїй вазі. Бій повинен відбутися в останню суботу літа, 29 серпня. Так що у нас є 8 тижнів.

Я тренуюся з листопада. Готувався до лютневого поєдинку. Потім поєдинок скасували, і я місяць відпочивав. Потім тренувався 5 тижнів, і бій знову скасували. Ось ми повернулися, і вже є дата", - сказав Рамірес.