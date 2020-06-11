Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом

Показав приклад Ломаченку, як дістатися до Америки, якщо хочеш боксувати

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) успішно дістався з України в Лос-Анджелес.

Про це повідомляє сам боксер.

У США він продовжить підготовку до поєдинку з чинним чемпіоном світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (25-0, 17 КО).

"Прилетів на підготовку. Сподіваюся, цього разу бій відбудеться! Як у нас кажуть, Бог любить трійцю!", - написав Постол.

Очікується, що бій Постол - Рамірес відбудеться в першій половині серпня. Це поєдинок вже двічі переносився через коронавірус.

Постол показав приклад іншому українському боксеру Василю Ломаченку, від повернення якого в США залежить його бій з Лопесом.