Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) успішно дістався з України в Лос-Анджелес.
Про це повідомляє сам боксер.
У США він продовжить підготовку до поєдинку з чинним чемпіоном світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (25-0, 17 КО).
"Прилетів на підготовку. Сподіваюся, цього разу бій відбудеться! Як у нас кажуть, Бог любить трійцю!", - написав Постол.
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Прилетел на подготовку 🏃♂️🏋🏻♂️🥊! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят Бог любит троицу!
Очікується, що бій Постол - Рамірес відбудеться в першій половині серпня. Це поєдинок вже двічі переносився через коронавірус.
Постол показав приклад іншому українському боксеру Василю Ломаченку, від повернення якого в США залежить його бій з Лопесом.