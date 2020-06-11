 Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом | Бокс | Champion.com.ua
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Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом

Сьогодні 08:39 212 0
Показав приклад Ломаченку, як дістатися до Америки, якщо хочеш боксувати
Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом
#Постол, #Рамірес

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) успішно дістався з України в Лос-Анджелес.

Про це повідомляє сам боксер.

У США він продовжить підготовку до поєдинку з чинним чемпіоном світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (25-0, 17 КО).

"Прилетів на підготовку. Сподіваюся, цього разу бій відбудеться! Як у нас кажуть, Бог любить трійцю!", - написав Постол.

 
 
 
 
 
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Прилетел на подготовку 🏃‍♂️🏋🏻‍♂️🥊! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят Бог любит троицу!

Допис, поширений Viktor Postol "Iceman" (@icemanpostol)

Очікується, що бій Постол - Рамірес відбудеться в першій половині серпня. Це поєдинок вже двічі переносився через коронавірус.

Постол показав приклад іншому українському боксеру Василю Ломаченку,  від повернення якого в США залежить його бій з Лопесом.

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