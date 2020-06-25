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Стала відома нова дата бою Вайт - Повєткін

Сьогодні 15:10 906 0
Боксери посперечаються за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC
Стала відома нова дата бою Вайт - Повєткін
#Вайт, #Повєткін

Джерело - isport.ua.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі за участю британця Ділліан Вайта (27-1, 18 КО) і росіянина Олександра Повєткіна (35-2-1, 24 КО) відбудеться 22 серпня 2020 року в британському місті Ессекс в Matchroom Boxing.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Поєдинок стане четвертим за рахунком і завершить серію під назвою Бійцівський табір, організованої в маєток родини Гірна.

Шоу буде проходити без участі публіки. Очікується також проведення жіночого бою між Кеті Тейлор (15-0, 6 КО) і Амандою Серрано (37-1-1, 27 КО), а також поєдинку Мартіна Баколі з Сергієм Кузьміним.

Серпневий захід транслюватиметься у Великій Британії за системою PPV, а США турнір покажуть на платформі DAZN.

Раніше, Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом.

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