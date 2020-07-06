Гірн назвав умову для повернення Белью на ринг

Британець Тоні Белью може повернутися на ринг заради бою з росіянином Олександром Повєткіним.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я не хочу, щоб він знову боксував. Тоні якось сказав:" Хороший бій для мене - це зустріч з Олександром Повєткіним". Тоді я запитав:" Якщо Повєткін переможе Ділліана Вайта, ти хочеш боксувати з ним? "Тоні відповів, що Олександр у будь-якому випадку програє.

Белью завершив кар'єру тільки півтора роки тому. Якщо чесно, я не думаю, що Тоні повернеться на ринг. По крайней мере, я ніколи цього не дозволю. Але якщо це буде великий бій з мільйоном PPV - чому ні? В такому випадку я хочу 15 відсотків", - сказав Гірн.