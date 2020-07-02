WBC призначила чемпіонський бій у категорії Ломаченка

Люк Кембелл буде битися з Райаном Гарсією

Всесвітня боксерська рада (WBC) наказав Люку Кемпбеллу (20-3, 16 КО) і Райану Гарсії (20-0, 17 КО) провести бій за проміжний титул чемпіона світу в легкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Раніше очікувалося, що Кемпбелл проведе бій з Хав'єром Фортуною, але останній зустрінеться з Хорхе Лінаресом.

Про місце та дату проведення поєдинку невідомо.

Тимчасовий титул в легкій вазі виявився вакантним після того, як Девін Хейні був відновлений у статусі повноцінного чемпіона світу.

Нагадаємо, Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес.