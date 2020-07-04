Тому що так українець буде обманювати себе і людей, які його оточують

Джерело - THE FIGHT with Teddy Atlas.

Якщо в Олександра Гвоздика немає необхідності проводоти поєдинки, то йому більше не потрібно битися.

Таку думку висловив екс-тренер українця Тедді Атлас.

"Я хочу, щоб він був щасливий. Олександр - чесний хлопець, він б'ється в чесних боях, живе чесним життям. Йому більше не потрібно битися, якщо в цьому немає необхідності. Тому що так ти будеш обманювати себе і людей, які тебе оточують. Не хочеться бути в ситуації, коли в один день він буде сидіти в кутку, я подивлюся йому в очі, а там нічого немає", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Гвоздик - про повернення в бокс: Ніколи не говори ніколи.