 Де Ла Хойя назвав терміни повернення на ринг | Бокс | Champion.com.ua
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Де Ла Хойя назвав терміни повернення на ринг

Сьогодні 13:12 1937 0
Оскар Де Ла Хойя прокоментував повернення у бокс
Де Ла Хойя назвав терміни повернення на ринг
#Де Ла Хойя

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя планує повернутися в ринг, щоб провести кілька виставкових боїв.

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю про камбек кожен день. Скажу більше, я вже тренуюся і займаюся бігом. Коли відбудеться бій? Точної відповіді у мене немає. Можливо, вже в цьому році, можливо, на початку наступного. Але як би там не було, я обов'язково вийду в ринг.

Через два тижні я почну спаринги. Подивимося, як я буду себе почувати, коли у мене під оком з'явиться синець", - розповів Де Ла Хойя.

Відзначимо, що 47-річний Де Ла Хойя завершив кар'єру в 2008 році.

Раніше повідомлялося, що Де Ла Хойя збирається повернутися у бокс.

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