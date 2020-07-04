Де Ла Хойя назвав терміни повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя планує повернутися в ринг, щоб провести кілька виставкових боїв.

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю про камбек кожен день. Скажу більше, я вже тренуюся і займаюся бігом. Коли відбудеться бій? Точної відповіді у мене немає. Можливо, вже в цьому році, можливо, на початку наступного. Але як би там не було, я обов'язково вийду в ринг.

Через два тижні я почну спаринги. Подивимося, як я буду себе почувати, коли у мене під оком з'явиться синець", - розповів Де Ла Хойя.