Вайт: У мене є все, щоб перемогти Ф'юрі

Джерело - TalkSport.
Претендент на титул WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт зможе перемогти чемпіона організації Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив сам Вайт.
"Я проводив спаринги з Ф'юрі. Але справа не тільки в спарингах. Я впевнений, що можу побити Ф'юрі. І спаринги тут ні при чому. Я знаю, що можу виграти, якщо наберу форму і буду здоровим.
Я не фокусуюся на історіях про спаринг. Я просто в глибині душі знаю, що можу побити Ф'юрі. У мене є все, щоб перемогти Тайсона", - сказав Вайт.
Нагадаємо, що Вайт є офіційним претендентом на титул WBC понад два роки. Його чемпіонський поєдинок з Ф'юрі повинен відбутися не пізніше лютого 2021 року.
Раніше, бій Ф'юрі - Вайлдер запланований на грудень.