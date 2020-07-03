Вайт: У мене є все, щоб перемогти Ф'юрі

Претендент на титул WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт зможе перемогти чемпіона організації Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам Вайт.

"Я проводив спаринги з Ф'юрі. Але справа не тільки в спарингах. Я впевнений, що можу побити Ф'юрі. І спаринги тут ні при чому. Я знаю, що можу виграти, якщо наберу форму і буду здоровим.

Я не фокусуюся на історіях про спаринг. Я просто в глибині душі знаю, що можу побити Ф'юрі. У мене є все, щоб перемогти Тайсона", - сказав Вайт.