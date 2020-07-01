Бій Ф'юрі - Вайлдер запланований на грудень

Промоутери хочуть встигнути до кінця року

Джерело - Sky Sports.

Через невизначену ситуацію з коронавірусом третій бій Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер не має конкретної дати проведення, однак промоутери розраховують встигнути все організувати до кінця року.

Про це заявив один з промоутерів Top Rank, яка веде справи Ф'юрі, Бред Джейкобс.

"Наша мета зараз - провести бій 19-го грудня. Будемо сподіватися, тоді ситуація покращиться і можна буде заповнити зал хоча б на 50%", - сказав Джейкобс.

Організатори не виключають, що бій може пройти не в США, проте все ж націлені провести поєдинок в Лас-Вегасі.

Раніше, брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками.