Усик - другий у рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів надважкого дивізіону.
Володарем поясу є британець Тайсон Ф'юрі, Ділліан Вайт носить титул тимчасового чемпіона.
Перше місце в рейтингу зайняв ексчемпіон Деонтей Вайлдер, другим став українець Олександр Усик.
ТОП-10 рейтингу WBC в надважкій вазі
1. Деонтей Вайлдер
2. Олександр Усик
3. Луїс Ортіс
4. Енді Руїс-молодший
5. Оскар Рівас
6. Джозеф Паркер
7. Даніель Дюбуа
8. Філіп Хрговіч
9. Олександр Повєткін
10. Майкл Хантер
Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.