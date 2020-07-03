Усик - другий у рейтингу WBC

Став відомий оновлений рейтинг WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів надважкого дивізіону.

Володарем поясу є британець Тайсон Ф'юрі, Ділліан Вайт носить титул тимчасового чемпіона.

Перше місце в рейтингу зайняв ексчемпіон Деонтей Вайлдер, другим став українець Олександр Усик.

ТОП-10 рейтингу WBC в надважкій вазі

1. Деонтей Вайлдер

2. Олександр Усик

3. Луїс Ортіс

4. Енді Руїс-молодший

5. Оскар Рівас

6. Джозеф Паркер

7. Даніель Дюбуа

8. Філіп Хрговіч

9. Олександр Повєткін

10. Майкл Хантер

Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.