Мексиканський боксер помер у віці 21 року

У спортсмена був рак

Джерело - The Sun.

Мексиканський боксер Хав'єр Гонсалес помер у віці 21 року.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Гонсалес покинув цей світ у віці 21 року після довгої боротьби з інвазивним раком в лімфатичних вузлах. Він був перспективним боксером. Вся сім'я WBC підтримує сім'ю і друзів прекрасного молодого бійця. Ми сумуємо, але пам'ять про Хав'єра залишиться з нами назавжди. Спочивай з миром", - зазначив Сулейман.

На рахунку Хав'єра Гонсалеса було 15 перемог поспіль. Він почав кар'єру в 2015 році у віці 16 років, перемігши одноголосним рішенням суддів. Останній бій Хав'єр Гонсалес провів 13 квітня 2019 року.

На аматорському рівні на рахунку Гонсалеса 180 поєдинків і три золоті медалі на національному рівні.

Раніше, наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу.