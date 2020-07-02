Вайт: Я переміг Ф'юрі два рази за день

Британський суперваговик Ділліан Вайт знаходився в тренувальному таборі Тайсона Ф'юрі перед його боєм з Девідом Хеєм.

Про це заявив сам британський боксер.

"Він [Ф'юрі] готувався до бою з Девідом Хеєм. Тренер хотів, щоб Ф'юрі надавав на мене тиск, як на Хея. Але він був розчарований, тому що я бив його.

Я переміг його два рази за день. Він був дуже засмучений, він плакав. Йому потім тренер сказав: "Слухай, якщо ти зараз таким займаєшся, то Хей нокаутує тебе. Так що зберися і продовжуй", - розповів Вайт.