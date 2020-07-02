Бівол хоче боксувати з Альваресом - менеджер

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBA Дмитро Бівол хоче провести поєдинок проти володаря титулу WBA в середній вазі Сауля Альвареса.

Про це заявив менеджер росіянина Вадим Корнілов.

"Дмитро хоче боксувати з Канело, тому що знає, що може перемогти його. Він не ганяється за грошима, він ганяється за боєм, який може зробити його спадщина.

Ми знаємо, які суми запитували у команди Альвареса Сондерс і Каллум Сміт, Дмитро просить набагато менший гонорар за цей поєдинок", - сказав Корнілов.