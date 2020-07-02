Колишній суперник Усика пішов від Гірна

Джерело - Boxing Scene.
Американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер і промоутерська компанія Matchroom Boxing Едді Гірна припинили свою співпрацю.
Про це заявив сам боксер.
"Все добре, життя триває. Це ділове рішення. Мені нічого не обіцяно, а я не хочу представляти компанію, яка цього не хоче.
У нас не було жорсткого контракту. Я був для них більше схожий на підрядника. Але вони не хотіли, щоб я бився з їх хлопцями і їм було важко знайти бої для мене. Приємно, що їх боксери уникали мене. Це кращий знак якості, який я міг отримати ... Я боксер з високим ризиком і низьким прибутком для супротивників.
Для промоутерів нерозумно не бачити мій потенціал. Я молодий чорний американець. Я добре говорю, я з сім'ї боксерів, і я росту. Ми продовжимо захоплювати владу. Я думаю, що я все ще в хорошій позиції. У мене все ще є наміри. Я хочу залишити велику спадщину для моєї сім'ї. Я знаю, який у мене потенціал", - заявив Хантер.
Хантер у своїй кар'єрі програв одного разу, поступившись за очками Олександру Усику.
Нагадаємо, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.