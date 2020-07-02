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Колишній суперник Усика пішов від Гірна

Сьогодні 17:10 2373 0
Контракт боксера з компанією завершився і там вирішили його не продовжувати
Колишній суперник Усика пішов від Гірна
#Хантер, #Гірн

Джерело - Boxing Scene.

Американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер і промоутерська компанія Matchroom Boxing Едді Гірна припинили свою співпрацю. 

Про це заявив сам боксер.

"Все добре, життя триває. Це ділове рішення. Мені нічого не обіцяно, а я не хочу представляти компанію, яка цього не хоче.

У нас не було жорсткого контракту. Я був для них більше схожий на підрядника. Але вони не хотіли, щоб я бився з їх хлопцями і їм було важко знайти бої для мене. Приємно, що їх боксери уникали мене. Це кращий знак якості, який я міг отримати ... Я боксер з високим ризиком і низьким прибутком для супротивників.

Для промоутерів нерозумно не бачити мій потенціал. Я молодий чорний американець. Я добре говорю, я з сім'ї боксерів, і я росту. Ми продовжимо захоплювати владу. Я думаю, що я все ще в хорошій позиції. У мене все ще є наміри. Я хочу залишити велику спадщину для моєї сім'ї. Я знаю, який у мене потенціал", - заявив Хантер.

Хантер у своїй кар'єрі програв одного разу, поступившись за очками Олександру Усику.

Нагадаємо, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.

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