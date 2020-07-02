Сондерс відмовився від бою з Альваресом

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс відмовився від поєдинку проти чемпіона WBA в середньому дивізіоні Сауля Канело Альвареса.
Про це заявив журналіст Майк Коппінджер.
"Я думаю, що вони збираються сильно урізати мій гонорар. Цього не трапиться. Значить Канело отримає за бій 35 мільйонів доларів, а мені вони пропонують піти на зниження оплати? Вони хочуть роздобути мене на короткому повідомленні, ще й по-дешевці", - цитує Сондерса Коппінджер.
Breaking: Billy Joe Saunders tells @TheAthleticBOX he’s withdrawing from consideration for the Canelo Alvarez fight on Sept. 12, citing inability to properly train during pandemic. @bjsaunders_ had a deal to defend title vs. Canelo on May 2https://t.co/nbbdf8dQ5S pic.twitter.com/yaAcD587f8— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 2, 2020
Раніше, наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу.