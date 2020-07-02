Сондерс відмовився від бою з Альваресом

Чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс відмовився від поєдинку проти чемпіона WBA в середньому дивізіоні Сауля Канело Альвареса.

Про це заявив журналіст Майк Коппінджер.

"Я думаю, що вони збираються сильно урізати мій гонорар. Цього не трапиться. Значить Канело отримає за бій 35 мільйонів доларів, а мені вони пропонують піти на зниження оплати? Вони хочуть роздобути мене на короткому повідомленні, ще й по-дешевці", - цитує Сондерса Коппінджер.