Усик назвав свій найбільш проблемний бій

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик назвав перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом у півфіналі World Boxing Super Series найпроблемнішою у своїй професійній кар'єрі.

Про це розповів сам боксер.

"Підготовка до бою проти Брієдіса вийшла змазаною. Я пару раз хворів, були проблеми усередині табору. Це все накладалося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду у фіналі . Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, попри те, що пару разів табір зупинявся через мою хворобу, а ось тактика дуже кульгала.

Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якби підняли руку Брієдісу, то, можливо, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то заявив: "Та ні, який Брієдіс?", - розповів Усик.