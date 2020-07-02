 Усик назвав свій найбільш проблемний бій | Бокс | Champion.com.ua
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Усик назвав свій найбільш проблемний бій

Сьогодні 12:31 1411 0
Олександр Усик прокоментував бій проти Майріса Брієдіса
Усик назвав свій найбільш проблемний бій
#Усик

Джерело - klitschko-brothers.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Олександр Усик назвав перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом у півфіналі World Boxing Super Series найпроблемнішою у своїй професійній кар'єрі.

Про це розповів сам боксер.

"Підготовка до бою проти Брієдіса вийшла змазаною. Я пару раз хворів, були проблеми усередині табору. Це все накладалося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду у фіналі . Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, попри те, що пару разів табір зупинявся через мою хворобу, а ось тактика дуже кульгала.

Ми сиділи з Ломаченком, розмовляли, і він сказав: "Слухай, якби підняли руку Брієдісу, то, можливо, я б навіть не здивувався". Але коли Василь переглянув поєдинок, то заявив: "Та ні, який Брієдіс?", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.

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