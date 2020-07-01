 Гарсія: Є велика ймовірність нашого бою з Пакьяо | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія: Є велика ймовірність нашого бою з Пакьяо

Сьогодні 17:10 770 0
Американцю все ще цікавий Менні Пакьяо
Гарсія: Є велика ймовірність нашого бою з Пакьяо
#Гарсія, #Пакьяо

Джерело - DAZN.

Існує висока ймовірність того, що його бій Майкі Гарсія з чемпіоном світу за версією WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо.

Про це заявив сам ексчемпіон світу.

"У мене немає подробиць щодо мого наступного бою. Перед поєдинком з Джессі Варгасом ми спілкувалися з командою Пакьяо, провели кілька розмов. Здається, все розвивалося непогано. Менні сподобалася ідея поєдинку зі мною. Переговори застопорилися з початком пандемії.

Більше ми нічого не обговорювали, але Шон Гіббонс (радник Пакьяо, - прим.) Написав мені, що Менні дуже зацікавлений і хоче провести бій зі мною. Існує велика ймовірність нашого поєдинку. Я цьому радий. Я знаю, що їм все ще цікавий цей бій.

Ми не знаємо нічого про час проведення бою - в наступні кілька місяців або в кінці року. Але я точно знаю, що Пакьяо досі зацікавлений в поєдинку зі мною", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Міллер провалив допінг-тест.

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