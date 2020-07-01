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Лопес: Готовий боксувати з Ломаченко з глядачами і без

Сьогодні 15:25 485 0
Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченком
Лопес: Готовий боксувати з Ломаченко з глядачами і без
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес готовий провести бій з володарем титулів WBC, WBA і WBO Василем Ломаченко за будь-яких умов.

Про це розповів сам боксер.

"Я знаю, що Боб Арум працює над тим, щоб на нашому поєдинку були присутні хоча б кілька тисяч фанатів. Звичайно, такий бій потрібно проводити з глядачами. Але ми поки щодня тренуємося і чекаємо офіційного анонса бою.

Я б хотів провести поєдинок на очах у фанатів на Allegiant Stadium в Лас-Вегасі. Було б здорово, якби наш бій став першим поєдинком на цій арені. Думаю, що все такої думки, і Ломаченко теж.

Ми готові боксувати і з глядачами, і без. Хоч все і хочуть, щоб на боях такого рівня були присутні фанати", - розповів Лопес.

Раніше, Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес.

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