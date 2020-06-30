WBC призначила бій за пояс Ломаченка

Бій відбудеться у серпні

Венесуелець Хорхе Лінарес та домініканець Хав'єр Фортуна зустрінуться у поєдинку за титул чемпіона світу WBC, яким володів українець Василь Ломаченко.

Про це повідомляє ESPN.

WBC офіційно оголосила, що Лінарес та Фортуна 28 серпня визначать нового чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Поєдинок відбудеться в місті Індіо, що у американському штаті Каліфорнія, в Fantasy Springs Resort Casino.

Вечір боксу буде закритим для уболівальників та журналістів, а його трансляція відбудеться на стрімінговому сервісі DAZN.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.

Раніше, Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка.