Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком

Перемогти колишнього володаря поясу Деонтея Вайлдера можуть тільки два боксери - Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик.

Про це заявив сам Ф'юрі

"Деонтей Вайлдер навіть зараз залишається найнебезпечнішим серед діючих важковаговиків. Він переміг би будь-якого важковаговика, крім мене. А ще мені здається, що проблеми б йому створив Олександр Усик.

Є тільки два важковаговики, з якими у Вайлдера були б проблеми. Це я і Олександр Усик. Я просто звір, боєць, легенда, лінійний чемпіон, а Усик - умілий і спритний ліворукий боксер. Він дуже досвідчений і знає, як діяти проти нокаутерів", - розповів Ф'юрі.