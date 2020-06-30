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Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком

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Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком
#Ф'юрі, #Вайлдер, #Усик

Джерело - iFL TV.

Перемогти колишнього володаря поясу Деонтея Вайлдера можуть тільки два боксери - Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик.

Про це заявив сам Ф'юрі

"Деонтей Вайлдер навіть зараз залишається найнебезпечнішим серед діючих важковаговиків. Він переміг би будь-якого важковаговика, крім мене. А ще мені здається, що проблеми б йому створив Олександр Усик.

Є тільки два важковаговики, з якими у Вайлдера були б проблеми. Це я і Олександр Усик. Я просто звір, боєць, легенда, лінійний чемпіон, а Усик - умілий і спритний ліворукий боксер. Він дуже досвідчений і знає, як діяти проти нокаутерів", - розповів Ф'юрі.

Раніше, брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками.

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