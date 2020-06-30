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Белью: Впевнений, що Вайт рознесе Повєткіна

Вчора 20:40 1549 0
Тоні дав прогноз на бій двох боксерів
Белью: Впевнений, що Вайт рознесе Повєткіна
#Белью, #Вайт, #Повєткін

Джерело - Boxing News 24.

Ділліан Вайт у бою з росіянином Олександром Повєткіним буде фаворитом.

Про це заявив британський ексчемпіон у двох вагових категоріях Тоні Белью.

"Я думаю, що Вайт буде фаворитом в бою з Повєткіним. Чому? Він занадто великий і сильний для Олександра. Не буду стверджувати, але мені здається, що він вже не той звір, яким був раніше.

Я впевнений, що Вайт його рознесе. Ділліан відразу вразить його по корпусу, тим самим змусивши відкритися. Вайт повинен турбуватися тільки про корпусу зліва. Повєткін класно пробиває бічні. Але як би там не було, Вайт пройде Повєткіна", - сказав Белью.

Нагадаємо, що поєдинок між британцем і росіянином повинен був відбутися 2 травня в Манчестері (Великобританія), однак через пандемію коронавірусу бій перенесли.

Раніше стала відома нова дата бою Ділліан Вайт - Олександр Повєткін.

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