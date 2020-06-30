Белью закликав довічно дискваліфікувати Міллера

Американський суперваговик Джаррелл Міллер, в якого виявилася позитивна допінг-проба, має бути довічно дискваліфікований.

Про це заявив британський боксер Тоні Белью.

"Я не приховую свою думку з цього приводу. Це ж допінг, а не спрей для носа! Міллеру потрібно дати довічну дискваліфікацію. Я вважаю, що тільки так можна зупинити подібні витівки боксерів.

Якщо Міллера все ж дискваліфікують, ви побачите, як кількість позитивних допінг-тестів зменшиться на 90 відсотків. Боксерський світ повинен чітко позначити свою позицію з цього питання", сказав Белью.