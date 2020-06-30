 Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін

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Менеджер дав свій прогноз на поєдинок двох суперваговиків
Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін
#Вайт, #Гірн, #Повєткін

Джерело - Matchroom Boxing.

У майбутньому поєдинку між суперваговиком Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним перемогу здобуде британець.

Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.

"У бою з Повєткіним я віддаю перевагу Вайту. Знаю, що у Олександра є відмінні навички, у нього приголомшливий лівий хук. Ділліан дуже ризикує - йому вдалося підібратися до титульного бою проти переможця трилогії Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер. Не хочу, щоб він все це втратив.

В Уайта було три місяці, щоб набрати потрібні кондиції. Схоже, що зараз він знаходиться у відмінній формі. Ділліан видав слабкий виступ проти Маруіша Ваха, але наразі він повністю готовий до наступної сутички", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що поєдинок між британцем і росіянином повинен був відбутися 2 травня в Манчестері (Великобританія), однак через пандемію коронавірусу бій перенесли.

Раніше стала відома нова дата бою Ділліан Вайт - Олександр Повєткін.

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