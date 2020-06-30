Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін

У майбутньому поєдинку між суперваговиком Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним перемогу здобуде британець.

Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.

"У бою з Повєткіним я віддаю перевагу Вайту. Знаю, що у Олександра є відмінні навички, у нього приголомшливий лівий хук. Ділліан дуже ризикує - йому вдалося підібратися до титульного бою проти переможця трилогії Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер. Не хочу, щоб він все це втратив.

В Уайта було три місяці, щоб набрати потрібні кондиції. Схоже, що зараз він знаходиться у відмінній формі. Ділліан видав слабкий виступ проти Маруіша Ваха, але наразі він повністю готовий до наступної сутички", - сказав Гірн.