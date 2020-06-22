Промоутер Далакяна спростував домовленість з Мартінесом

Джерело - union-boxing.com.
Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян наразі не домовився про об'єднавчий бій з чемпіоном за версією WBC Хуліо Мартінесом.
Про це розповів глава компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.
"Вчора ввечері ESPNKnockOut в Твіттері розмістив інформацію про майбутній бою Артема Далакяна і Хуліо Мартінеса 15 серпня в Китаї.
Це недостовірна інформація, яка під собою не має офіційного рішення. Дійсно, наша команда веде попередні переговори з промоутерами діючих чемпіонів для об'єднання титулів в тому числі і з представниками чемпіона Хуліо Мартінеса. Але інформація, яка була оприлюднена - це, швидше за все, бажання видати бажане за дійсне мексиканською стороною.
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Титул чемпіона світу WBA ми завоювали в 2018 році в США, чотири рази відстояли в Україні і зробимо все для того, щоб Артем якомога довше завойовував престиж для нашої держави. Умови, в яких зараз ми всі опинилися, на жаль, не дають можливості в найкоротші терміни підготуватися і взяти участь в завоюванні титулів.
Наші опоненти хочуть прискорити цей процес, але ми завжди виходимо з міркувань доцільності, поваги і захищеності інтересів боксера і держави. Артем Далакян захищатиме свій титул і завойовуватиме інші чемпіонські пояси на найкращих світових боксерських платформах нашої планети.
Українські фанати і шанувальники боксу будуть першими, хто дізнається від нас про наступного суперника, дату і місце проведення бою Артема Далакяна", - відзначив Рубан.
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