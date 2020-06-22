Промоутер Далакяна спростував домовленість з Мартінесом

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян наразі не домовився про об'єднавчий бій з чемпіоном за версією WBC Хуліо Мартінесом.

Про це розповів глава компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

Це недостовірна інформація, яка під собою не має офіційного рішення. Дійсно, наша команда веде попередні переговори з промоутерами діючих чемпіонів для об'єднання титулів в тому числі і з представниками чемпіона Хуліо Мартінеса. Але інформація, яка була оприлюднена - це, швидше за все, бажання видати бажане за дійсне мексиканською стороною.

"Вчора ввечері ESPNKnockOut в Твіттері розмістив інформацію про майбутній бою Артема Далакяна і Хуліо Мартінеса 15 серпня в Китаї.

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Титул чемпіона світу WBA ми завоювали в 2018 році в США, чотири рази відстояли в Україні і зробимо все для того, щоб Артем якомога довше завойовував престиж для нашої держави. Умови, в яких зараз ми всі опинилися, на жаль, не дають можливості в найкоротші терміни підготуватися і взяти участь в завоюванні титулів.

Наші опоненти хочуть прискорити цей процес, але ми завжди виходимо з міркувань доцільності, поваги і захищеності інтересів боксера і держави. Артем Далакян захищатиме свій титул і завойовуватиме інші чемпіонські пояси на найкращих світових боксерських платформах нашої планети.

Українські фанати і шанувальники боксу будуть першими, хто дізнається від нас про наступного суперника, дату і місце проведення бою Артема Далакяна", - відзначив Рубан.