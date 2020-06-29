 Гірн хоче провести вечір боксу в Узбекистані | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн хоче провести вечір боксу в Узбекистані

Вчора 22:10 822 0
Промоутер - про можливості проведення вечора боксу
Гірн хоче провести вечір боксу в Узбекистані
#Гірн

Джерело - Bad Left Hook.

Промоутер Едді Гірн бажає провести вечір боксу в Узбекистані через своїх клієнтів із цієї країни.

Про це заявив сам промоутер.

"ЕмДжей, Ісраіл і Шахрам ( Муроджон Ахмадаліев ,  Шахрам Гіяс в і Ісраіл Мадрімов - прим.) - дуже талановиті і вражаючі бійці. Тому мені б хотілося, щоб Муроджон завоював всі титули в 122 фунтах.

Чемпіонські пояси недалеко від Шахрама і Ісраїла. У хлопців весь світ під ногами, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо організувати велике шоу і в Узбекистані", - сказав Гірн. 

Нагадаємо, Руїс розпочав підготовку до наступного бою.

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