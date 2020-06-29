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Гірн назвав дату повернення Джошуа на ринг

Сьогодні 09:29 723 0
Едді Гірн прокоментував наступний бій Ентоні Джошуа
Гірн назвав дату повернення Джошуа на ринг
#Джошуа, #Гірн, #бокс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе у листопаді.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Джошуа планує повернутися на ринг в листопаді. Він повинен провести захист титулу в бою з Кубратом Пулєвим. А наступного літа він має намір влаштувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Особисто я дуже хочу, щоб цей бій відбувся у Великій Британії.

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Сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо, як глядачі повертаються на спортивні арени. Наша команда наполегливо працює над цим. Думаю, буде фантастично, якщо в листопаді глядачі побачать наживо бій Джошуа з кульовим", - відзначив Гірн.

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