Гірн назвав дату повернення Джошуа на ринг

Едді Гірн прокоментував наступний бій Ентоні Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе у листопаді.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Джошуа планує повернутися на ринг в листопаді. Він повинен провести захист титулу в бою з Кубратом Пулєвим. А наступного літа він має намір влаштувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Особисто я дуже хочу, щоб цей бій відбувся у Великій Британії.

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