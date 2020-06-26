Руїс: Я хочу заткнути рот Вайту та отримати реванш з Джошуа

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс назвав бажаних суперників.

Про це розповів сам боксер.

"Я хочу знову шокувати світ, набравши форму і показавши всі свої навички. Це моя головна мета.

Зараз я перебуваю у тренувальному таборі. Я відчуваю, що розчарував своїх уболівальників, і має намір повернути їх розташування.

Я хочу побитися з Ділліаном Вайтом і заткнути йому рот. Я бажаю провести реванш, третій бій з Джошуа.

Також, я б зустрівся з переможцем трилогії Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі. Поєдинок проти Вайта в США був би приголомшливим. Я знаю, що можу його перемогти.

Я відчуваю, що можу перемогти будь-якого суперника. Все залежить тільки від мене", - сказав Руїс.