Стало відомо, коли Головкін проведе наступний бій

Боксер у цьому році проведе тільки один поєдинок

Джерело - Ring TVP Sport.

Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін повернеться на ринг восени в США.

Про це заявив промоутер Анджея Василевський, їх бій з Головкіна відбудеться в США в жовтні-листопаді цього року.

"Я спілкуюся з табором Геннадія Головкіна. Обидва партнери [Геннадій Головкін та Каміл Шеремета] підтверджують, що поєдинок може відбутися в другу або третю суботу жовтня або в першу суботу листопада", - заявив Василевський.

Спочатку бій Головкіна з Шереметою планувався на лютий, але потім дата змістилася на березень. У лютому Головкін травмував гомілку, а потім на невизначений термін бій змістився через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Головкін не претендує на бій з Альваресом.