Всі говорили про Коммі - ви отримали

Все, що говорить чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), він потім робить.

Про це він сам заявив порталу FightHype.com.

"Я знаю, що ви мені не вірите, але мій час прийде, повірте. Ломаченко буде першим, а всі інші - після нього. Все, що я говорю, я потім роблю. Всі говорили про Коммі - ви отримали. Всі говорять про Ломаченка - подивіться, що буде. З Хосе Раміресом буде так само", - пообіцяв Лопес.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.

Раніше, Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка.