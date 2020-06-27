Джерело - 24boxing.com.ua.
Все, що говорить чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), він потім робить.
Про це він сам заявив порталу FightHype.com.
"Я знаю, що ви мені не вірите, але мій час прийде, повірте. Ломаченко буде першим, а всі інші - після нього. Все, що я говорю, я потім роблю. Всі говорили про Коммі - ви отримали. Всі говорять про Ломаченка - подивіться, що буде. З Хосе Раміресом буде так само", - пообіцяв Лопес.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.
Раніше, Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка.