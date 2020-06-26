Визначилась причина смерті ексдружини Мейвезера

Стала відома причина смерті Джозі Гарріс

Судмедексперт округу Лос-Анджелес назвав причину смерті ексдружини легендарного боксера Флойда Мейвезера.

Про це повідомляє Boxing Scene.

40-річна Джозі Гарріс померла від передозування наркотиками. В її крові були виявлені ксанакс і фентаніл.

Трагедія сталася 10 березня, Гарріс була виявлена мертвою в своєму автомобілі.

Мейвезер був одружений на Гарріс протягом 15 років, у пари було троє дітей. У 2010 році Флойд провів у в'язниці два місяці через те, що побив Джозі.

Нагадаємо, Мейвезер може стати власником клубу АПЛ.