Визначилась причина смерті ексдружини Мейвезера

Джерело - tribuna.com.
Судмедексперт округу Лос-Анджелес назвав причину смерті ексдружини легендарного боксера Флойда Мейвезера.
Про це повідомляє Boxing Scene.
40-річна Джозі Гарріс померла від передозування наркотиками. В її крові були виявлені ксанакс і фентаніл.
Трагедія сталася 10 березня, Гарріс була виявлена мертвою в своєму автомобілі.
Мейвезер був одружений на Гарріс протягом 15 років, у пари було троє дітей. У 2010 році Флойд провів у в'язниці два місяці через те, що побив Джозі.
Нагадаємо, Мейвезер може стати власником клубу АПЛ.