У легендарного боксера виявили коронавірус

Наразі легендою боксу нічого серйозного не загрожує

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Роберто Дюран заразився коронавірусом.

Про це повідомляє USA Today.

69-річний панамський боксер знаходиться у лікарні на Батьківщині. У Дюрана немає серйозних симптомів, крім застуди. Він в палаті і не потребує сторонньої допомоги, легені культового боксера в хорошому стані

Роберто Дюран з 1972-го по 1990-й роки володів титулами чемпіона світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBC (Всесвітньої боксерської ради) у чотирьох вагових категоріях. Він провів 101 бій, 13 разів програв. Вважається найкращим легковаговиком 20 століття.

Нагадаємо, у головного тренера Волині виявили коронавірус.