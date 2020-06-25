Володар титулу WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести бій з чемпіоном WBC Franchise, WBA і WBO в легкій ваговій дивізіоні Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Я дійсно хочу отримати поєдинок з Ломаченком. Але я буду готовий зустрітися з ним тільки в тому випадку, якщо він не програє Теофімо Лопесу. Якщо Василь захистить титули і спуститься в вазі, то, думаю, у нас з ним вийде дуже цікавий поєдинок.

Адже я вже спарингував з ним. Так чи так він хороший, як кажуть? Так, немає сумнівів. Це неймовірний боксер. Але можу сказати, що під час спарингів я бився з ним на рівних. А зараз я тільки поліпшив свої навички", - заявив Стівенсон.