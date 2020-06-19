 Редкач веде переговори про поєдинок з Портером | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач веде переговори про поєдинок з Портером

Сьогодні 18:39 199 0
У боксерів один радник, який хоче звести їх в рингу
Редкач веде переговори про поєдинок з Портером
#Редкач, #Портер

Джерело - Ringtv.com.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач свій наступний бій може провести проти ексчемпіона американця Шона Портера.

Про це заявив українець.

"Я влаштував хороший поєдинок з Денні Гарсією. Я взяв перші чотири раунди і останні три, але судді віддали йому перемогу, оскільки у нього відоме ім'я.

Стиль Портера полягає тільки в тому, щоб стрибати на суперника і використовувати поблизу брудні футбольні прийоми! Моя підготовка переможе його. Я відчуваю себе свіжим в напівсередній дивізіоні, а Портер ганяє багато ваги. Він буде слабким. Мій колишній тренер Шейн Мозлі сильно розширив мій арсенал. Я впевнений в своїй перемозі, це буде легко!

Мені подзвонив мій радник Ел Хеймон. На цей час ми ведемо переговори про поєдинок. Загалом, обговорюємо дату бою і гонорари. У нас з Портером один радник, і він хоче, щоб ми влаштували цей поєдинок", - цитузазначив Редкач.

Раніше, Редкач  кинув виклик Портеру.

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