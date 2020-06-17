Джерело - Чемпіон.
Український боксер Іван Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу американця Шона Портера.
Про це Редкач повідомив у Instagram.
"Шон Портер, у тебе був важкий бій з Денні Гарсією, 12 раундів. У мене теж був 12-раундовий бій з ним. Ти бився 12 раундів з Спенсом. Ми повинні з'ясувати, хто з нас переможе нокаутом. Ти готовий?", - написав Редкач.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@showtimeshawnp @porterhyperformance Shaw Porter, you had a hard match with Danny Garcia. 12 rounds action. I had 12 rounds pack action. You had 12 hard rounds with Spence !! Yet we must see between us two is there is a knockout winner ! Are you up to this ??? @mikecoppinger @elieseckbach @showtimeboxing @wbcboxing @wbcmoro @premierboxing @tgbpromotionss @woodsy1069 @jack.mosley.900 @pbconfox @foxsports
Редкач бився з Гарсією в січні 2020 року та програв американцю одноголосним рішенням суддів.
Портер зустрічався з Гарсією в 2018 році в бою за вакантний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) та переміг за очками Проте минулого року він програв іншому американцю - Ерролу Спенсу та позбувся титулу.
32-річний Шон Портер у 2013-2014 роках також був чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Раніше, Редкача запросили на чемпіонат з ляпасів.