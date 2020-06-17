 Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу

Сьогодні 12:10 1688 0
Українець кинув виклик Портеру
Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу
#Портер, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу американця Шона Портера.

Про це Редкач повідомив у Instagram.

"Шон Портер, у тебе був важкий бій з Денні Гарсією, 12 раундів. У мене теж був 12-раундовий бій з ним. Ти бився 12 раундів з Спенсом. Ми повинні з'ясувати, хто з нас переможе нокаутом. Ти готовий?", - написав Редкач.

Редкач бився з Гарсією в січні 2020 року та програв американцю одноголосним рішенням суддів.

Портер зустрічався з Гарсією в 2018 році в бою за вакантний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) та переміг за очками Проте минулого року він програв іншому американцю - Ерролу Спенсу та позбувся титулу.

32-річний Шон Портер у 2013-2014 роках також був чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше, Редкача запросили на чемпіонат з ляпасів.

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