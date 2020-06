View this post on Instagram

Ребята @amiran495 @bil_edward пригласили принять участие в камедных лицах битва за хайп 🗿призовой фонд 1000$ 😅 как думаете Вы меня увидите 23 числа Шоу 🥵🥵🥵🥵 ваши комментарии ?