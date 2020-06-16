Джерело - Чемпіон.

34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) може взяти участь в "чемпіонаті з ляпасів".

"Хлопці запросили взяти участь в камедних особах "Битва за хайп". Призовий фонд 1000$. Як думаєте, ви мене побачите 23-го числа на шоу? Ваші коментарі?", — написав Редкач в Instagram.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 25-го січня 2020-го року, Редкач програв американцеві Денні Гарсії одностайним рішенням суддів.

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