 Стівенсон: Буду першим, хто поб'є Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Стівенсон: Буду першим, хто поб'є Ломаченка

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Стівенсон: Буду першим, хто поб'є Ломаченка
#Стівенсон, #Ломаченко

Джерело - vringe.com.

Чемпіон WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон хоче провести бій з Василем Ломаченком, якому належать титули WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

Про це заявив сам боксер.

"Поєдинок для величі, бій, який буде найбільш конкурентними - я б сказав, це бій з Ломаченком.

Я думаю, що до того часу, як ми зустрінемося ... очевидно, що він не стає більше, а я стаю все більше і більше. Я буду першим, хто поб'є його.

Я не вважаю його поразку Салідо, тому що я дивився цей бій і Лома в той час був недосвідчений. Але я буду як би першою людиною, який поб'є досвід Ломаченка. Я був з ним в рингу. Тоді мій рекорд був щось близько 5-0", - сказав Стівенсон.

Нагадаємо, промоутер назвав дату бою Ломаченко – Лопес.

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