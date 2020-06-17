Чемпіон WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон хоче провести бій з Василем Ломаченком, якому належать титули WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

Про це заявив сам боксер.

"Поєдинок для величі, бій, який буде найбільш конкурентними - я б сказав, це бій з Ломаченком.

Я думаю, що до того часу, як ми зустрінемося ... очевидно, що він не стає більше, а я стаю все більше і більше. Я буду першим, хто поб'є його.

Я не вважаю його поразку Салідо, тому що я дивився цей бій і Лома в той час був недосвідчений. Але я буду як би першою людиною, який поб'є досвід Ломаченка. Я був з ним в рингу. Тоді мій рекорд був щось близько 5-0", - сказав Стівенсон.