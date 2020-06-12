Арум: Організувати бій Ломаченко - Лопес зможу не раніше вересня

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і володарем поясу IBF Теофімо Лопесом може відбутися не раніше вересня.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Я зможу влаштувати поєдинок Ломаченко - Лопес не раніше вересня. Саме це я і збираюся зробити. Сподіваюся, губернатор штату Невада дозволить нам проводити боксерські івенти з невеликою кількістю глядачів у вересні. Зараз це неможливо.

Знову ж, обмеження послаблюють. Ми сподіваємося, що хвороба не повернеться і ситуація почне поліпшуватися. В такому випадку ми зможемо влаштовувати івенти з невеликою кількістю глядачів або ж взагалі без обмежень.

Звичайно ж, якщо нам пощастить знайти вакцину на початку наступного року, то ми повернемося до звичної роботи", - сказав Арум.