Промоутер Усика наполягає на поєдинку з Джошуа

Обов'язковому претенденту на пояс WBO Олександру Усику (17-0, 13 КО) не потрібно битися з Ділліаном Вайта (27-1, 18 КО), щоб визначити суперника для переможця поєдинку Ф'юрі – Джошуа.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усику не потрібно ні з ким битися для того, щоб підтвердити свій статус претендента. Він був визначений обов'язковим претендентом WBO майже рік тому і він повинен зустрітися з Джошуа якомога швидше", - розповів Красюк.